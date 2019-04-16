Москва, 16 апреля, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Последние успехи ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара, развивающего военный успех в Ливии, заставляют пристальнее присмотреться к его истории. Может ли Россия доверять Хафтару и строить отношения с человеком, уже не раз менявшим идеологический лагерь, рассуждает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Ливия

Еще два года назад мировые СМИ были взбудоражены новостью о переговорах Хафтара с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым. Официально темой переговоров была заявлена борьба с терроризмом, но похоже, что и более крупные вопросы ливийской внутренней политики также затрагивались. Доказательством российской ставки, сделанной на Хафтара, стали опубликованные в британской прессе данные о нарастании в Бенгази российского военного присутствия.

Разумеется, речь шла не о технической поддержке, а о военных советниках и неких менее афишируемых силах. Всё это выглядит не вполне правдоподобно, учитывая крепкую завязку Хафтара на Запад — лечение во Франции, гражданство США, проживание в течение двух десятилетий в американском штате Вирджиния. Тем не менее, принимая во внимание ливийскую ментальность, выработанную нелегкой многовековой историей, действие Хафтара может быть оценено как достаточно конструктивное. Имея пример Сирии, Москва серьезно повысила свой авторитет, и поэтому даже ситуационный союз может стать источником серьезных политических дивидендов.

Читайте статью Неожиданный поворот: Россия делает из Хафтара нового Асада? и другие публикации Руслана Хубиева по международной политике.