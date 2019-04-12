Нуук, Дания, 12 апреля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Группа исследователей из Национального центра геологических исследований в Дании и Гренландии предложила жителям Нуука (столицы Гренландии) принять участие в поисках упавшего 3 января 2019 года метеорита — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Цитата из м/ф «Голубой метеорит». реж. Анатолий Петров. 1971. СССР Метеорит

Один из геологов GEUS в Нууке Симон Мосе Тааруп заявил: «нам не удалось получить снимков или видеозаписей падения метеорита, поэтому сложно определить его нынешнее местонахождение. В связи с этим, мы будем очень заинтересованы в помощи со стороны жителей Нуука и близлежащего района Акии». Для того, чтобы сориентировать обычных людей в поиске осколков необычного камня, геологи обратились к геофизику Хеннингу Хааку, который рассказал, что именно нужно искать. По словам ученого, остатки должны быть покрыты регмаглиптами (впадинами и неровностями) — то есть будет создаваться впечатление, что камень до этого плавился.