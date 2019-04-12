Вашингтон, 12 апреля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Юристу и видному члену Демократической партии Грэгу Крэйгу вынесены официальные обвинения в предоставлении ложной информации властям и в нарушении закона о регистрации иностранных агентов, передает CNN 12 апреля.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine США-Украина

Согласно обвинительному заключению, Крэйг, ранее занимавший посты в администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы, в 2012 году возглавил работу над отчетом по делу Юлии Тимошенко, заказанным минюстом Украины американской юридической фирме Skadden, Arps, Slate, Maegher & Flom LLP. Однако он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, а в ответ на соответствующий запрос контрольных структур предоставил заведомо ложную информацию.

По схожему обвинению ранее был осужден один из ключевых юристов предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Он также работал с властями Украины и не посчитал нужным сделать эту информацию достоянием общественности. Дело Манафорта стало одним из крупнейших успехов расследования «русского дела» Роберта Мюллера.