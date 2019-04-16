Москва, 16 апреля, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Под национализацией российской элиты зачастую понимают не более, чем наличие бизнеса в России: мол, мировоззрение — дело темное, а деньги посчитать можно. Действительно ли достаточно такого подхода, или национализация элитариев должна означать что-то гораздо более масштабное, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию

Отсутствие оффшорных зацепок и родственников заграницей может представлять из себя некоторую гарантию номинального патриотизма, но этот подход ничего не говорит о способности элиты к самоорганизации, к целесообразному и разумному применению своих возможностей, к объективному планированию. Если эти качества присутствуют и достаточно развиты, такую группу ожидает успех и в бизнесе, и в политике. В противном случае, будь даже каждый из элитариев натуральным гением, элиту в целом ожидает провал. А вместе с ней, и страну, которую она попыталась возглавить.

Кстати, понимая это, именно на сталкивании членов элиты между собой направлена американская санкционная стратегия, заявленная как давление на окружение российского президента. Как показывает история, эффективно противостоять внешним вызовам может только та политическая система, которая строится на правильном синтезе индивидуальной психики, глубокого коллективизма и культуры, передаваемой из поколения в поколение. Каково соотношение этих характеристик в противостоящих лагерях международных центрах силы сейчас, и каковы основные черты сформировавшей их истории?

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