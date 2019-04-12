Иерусалим, 12 апреля, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Глава партии «Наш дом — Израиль"(НДИ) и экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман выразил свое удовлетворение результатами парламентских выборов. Однако, по сообщениям израильского информационного агентства Walla, партия не торопится со вступлением в коалицию.

(сс) Jonathan Klinger Авигдор Либерман

Условием вступления НДИ в коалицию Либерман назвал полное взаимопонимание с Биньямином Нетаньяху по вопросам обороны и безопасности. Кроме того, НДИ готовы продвигать нашумевший закон о призыве ортодоксов в армию. Однако партия готова поддержать кандидатуру Нетаньяху на пост премьер-министра Израиля.

«Мы не продаем наши убеждения за возможность войти в правительство», — заявил Либерман.