Иерусалим, 12 апреля, 2019, 12:29 — ИА Регнум. 9 апреля в Израиле прошли парламентские выборы, лидером которых стала партия «Ликуд», возглавляемая Биньямином Нетаньяху. Партия, пусть и незначительно, но обошла своего главного противника — левоцентристский блок «Кахоль Лаван» во главе с Бени Ганцем и Яиром Лапидом. Израильское информационное агентство Ynet опубликовало отчет о том, где и как голосовали израильтяне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Наибольшую поддержку партия Нетаньяху традиционно получила в южных районах страны. Так, в городе Сдерот, расположенном на границе с сектором Газа, партию премьера поддержало 44% избирателей. Блок «Кахоль Лаван» оказался с 9,2% на четвертом месте, пропустив вперед «Союз правых партии» (10%) и «Наш дом — Израиль» (10%).

В Иерусалиме «Ликуду» отдали предпочтение 24% избирателей. Далее следуют ортодоксальные партии «Яадут а-Тора» (23%) и ШАС (14%). Блок Бени Ганца вновь оказался четвертым, получив всего 12%.

Однако в Тель-Авиве левоцентристы вырвались вперед, получив 46%. При этом, «Ликуд» смог заручиться поддержкой лишь 19% избирателей. Похожая ситуация наблюдалась и в северных городах. Так, в Хайфе за «Кахоль Лаван» проголосовали 33% избирателей, за «Ликуд» — 24%.

Стоит отметить, что партия премьера проиграла (24%) в Кейсарии, где живет сам глава правительства, однако выиграла «дома» у Бени Ганца — в городе Рош а-Аин (35%).