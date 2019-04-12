Ярославль, 12 апреля, 2019, 12:18 — ИА Регнум. В Областной библиотеке имени Н.А. Некрасова назвали победителей ежегодной выставки-конкурса «Ярославская книга года». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лариса Сахарова Награждение

На выставке, проходившей в Некрасовской библиотеке с 1 по 11 апреля, было представлено более 400 изданий, выпущенных на территории региона в 2018 году. В последний день работы выставки были подведены итоги конкурса «Ярославская книга года».

Победителем в номинации «Лучшее научное издание» стал Евгений Ермолин, автор книги «Экзистанс и мультиавторство. Происхождение и сущность литературного блогинга». В номинации «Лучшее справочное издание» отмечена Ольга Скибинская — составитель и редактор книги «Литературный энциклопедический словарь Ярославского края (XII — начало XXI века)». Лучшим литературно-художественным изданием признана «Охота за страховыми досками» Яна Левина, а «Лучшим изоизданием» — «Пряничные доски» Ирины Зубец.

Абсолютным рекордсменом оказалась книга Евгения Соловьева «Расстрелянный Ярославль» — ей вручены премии в трех номинациях: «Лучшая книга года», «Лучшее научно-популярное издание» и «Выбор читателя».

Специальным дипломом от имени конкурсной комиссии была награждена Ольга Затеева за изысканность издания, высокое качество художественного оформления и полиграфического исполнения книги «Орудие лукавства и притворства: каталог выставки».

«Конкуренция среди участников, как и всегда, была достаточно высокой, поскольку книгоиздание в Ярославской области развивается очень активно, — прокомментировал итоги конкурса издатель «Расстрелянного Ярославля», директор книжного издательства «Академия 76» Михаил Нянковский. — Но сама выставка в этом году показалась мне менее интересной. Были, безусловно, очень достойные работы, и надо отдать должное профессионализму жюри — отметившему лучших авторов. Но среди представленных на выставке книг было, к сожалению, слишком много изданий, не отвечающих высоким требованиям конкурса — неглубоких по своему содержанию, небрежно изданных, даже с ошибками. Понятно, что все книгоиздатели вынуждены сегодня браться за коммерческие проекты. Но даже за очень большие деньги нельзя публиковать не отредактированную рукопись. Необходимо работать с авторами, уточнять факты и исправлять неточности».

Победу в номинации «Лучшее учебное издание» было решено не присуждать.