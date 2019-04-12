Пермь, 12 апреля, 2019, 12:09 — ИА Регнум. В Пермском крае за первые два месяца 2019 года банки выдали жителям кредитов на общую сумму 33,7 млрд рублей, что почти на 5 млрд рублей (на 17,1%) больше, чем в январе-феврале прошлого года. В структуре кредитования населения основную долю составляют потребительские кредиты, пятая часть приходится на жилищные кредиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

За первые два месяца 2019 года пермяки взяли в банках 6,7 млрд рублей ипотечных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 770 млн рублей (13%). Платежная дисциплина в сегменте ипотеки также улучшилась — доля просрочки снизилась на 0,2 процентных пункта и составила 1,6%.

Эксперты обращают внимание на то, что пока условия ипотечных кредитов привлекательны. Вместе с тем, перспективы развития жилищного кредитования в определенной мере зависят от перехода на новый порядок финансирования долевого строительства с использованием счетов эскроу c 1 июля 2019 года. Всем заинтересованным сторонам необходимо приложить максимум усилий, чтобы этот процесс в Пермском крае прошел без сбоев в установленные сроки.