Вашингтон, 12 апреля, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Американский астронавт Скотт Келли (НАСА) провел почти год на Международной космической станции (МКС) и, когда он вернулся, то отличался внешне от своего оставшегося на Земле брата-близнеца, — Скотт Келли выглядел другим и, возможно, постаревшим. Об этом сообщает 12 апреля AMNA.

Nasa.gov Человек в космосе

Изменения, которые производит космос в человеческом теле и которые похожи на те, что вызывают ситуации стресса, выглядят не очень серьезными и не постоянными. Исследования показали, что изменения в теле астронавта были небольшими по сравнению с изменениями в теле его брата, более того, Скотт в значительной степени вернулся в исходное состояние примерно через год после возвращения.

Это показали все самые тщательное тесты, тем более что это был первый раз, когда ученые имели уникальную возможность сравнить на близнецах биологическое воздействие космоса на организм человека.

Десять исследований, которые были опубликованы в журнале Science, наиболее полные на сегодняшний день в области космической медицины, охватывают много различных областей, от состояния мозга и сознания до изменений микрофлоры в кишечнике. Результаты помогут в разработке будущих более далеких миссий.