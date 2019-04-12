Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Органы Следственного комитета России по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку в связи с обращением петербуржца в правоохранительные органы с заявлением о сексуальной эксплуатации его несовершеннолетней дочери, живущей с бывшей супругой.

Sledcom.ru Следственный комитет

Мужчина 11 апреля обратился к правоохранителям, рассказав, что его бывшая жена якобы «сдаёт» 10-летнюю девочку третьим лицам за денежное вознаграждение.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — проинформировали 12 апреля в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей. При этом стоимость «аренды» ребенка обсуждалась и с другим мужчиной.

Отец попытался забрать свою дочь из школы, но не сумел этого сделать, поскольку решением суда после развода ему отведено строго лимитированное время на свидание с ребенком. Тогда мужчина обратился в полицию.

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Напомним, с 2005 года по 2010 год в детском доме №10 Кировского района Санкт-Петербурга группа злоумышленников неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении детей.

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Добавим, гражданка Узбекистана осуждена судом в Санкт-Петербурге за продажу собственного новорожденного сына в сентябре 2018 года. Как правило, детей в Петербурге продают женщины-мигранты из стран Средней Азии. Однако иногда на этом попадаются и гражданки РФ.