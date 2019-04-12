Ярославская прокуратура не нашла двойной платы за вывоз мусора
Ярославль, 12 апреля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области не обнаружила в регионе двойного начисления платы за вывоз мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Такую проверку поручил провести в регионах генеральный прокурор Юрий Чайка. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области является ООО «Хартия».
"Организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами, с ООО «Хартия» заключены договоры на оказание услуг по обращению с ТКО.
Оснований для принятия мер прокуратура не нашла. Из сообщения непонятно, изучала ли прокуратура ситуацию, когда один человек платит за вывоз мусора и по месту регистрации, и за недвижимость, которая находится у него в собственности.
Ранее региональный оператор занимал позицию, что платить люди должны за каждое помещение, в котором человек прописан или проживает. Одна из жительниц города оспорила такое начисление в суде и выиграла.