Ярославль, 12 апреля, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области не обнаружила в регионе двойного начисления платы за вывоз мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Мусорные контейнеры в Ярославле

Такую проверку поручил провести в регионах генеральный прокурор Юрий Чайка. Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Ярославской области является ООО «Хартия».

"Организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами, с ООО «Хартия» заключены договоры на оказание услуг по обращению с ТКО. С 01.09.2018 услуга «вывоз мусора» выделена из структуры платы за жилое помещение в отдельную графу, рассчитывается и начисляется отдельно как коммунальная услуга «обращение с ТКО» в соответствии с установленными тарифами. Факты двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО на территории области не установлены», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Оснований для принятия мер прокуратура не нашла. Из сообщения непонятно, изучала ли прокуратура ситуацию, когда один человек платит за вывоз мусора и по месту регистрации, и за недвижимость, которая находится у него в собственности.

Ранее региональный оператор занимал позицию, что платить люди должны за каждое помещение, в котором человек прописан или проживает. Одна из жительниц города оспорила такое начисление в суде и выиграла.