Киев, 12 апреля, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Украинские эксперты сегодня, 12 апреля, обсуждают словесную перепалку, которую накануне в телеэфире канала «1+1» устроили кандидаты в президенты страны Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Я так понимаю, что Владимир Зеленский будет очень жёстким переговорщиком. Обратится, например, к директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард и ультимативно потребует $1 млрд. На ответ даст 24 часа. У Дональда Трампа он потребует высокоточное оружие для украинской армии и тоже не позволит медлить с ответом… И я даже боюсь представить, в каком тоне Зеленский будет говорить с Владимиром Путиным, если тот в ближайшее время не вернёт Крым», — иронизирует политолог Николай Спиридонов.

Также эксперт отмечает, что если и предвыборные дебаты будут в таком стиле, то в них нет никакого смысла.

Директор аналитического центра «Политика» Николай Давидюк, в свою очередь, отмечает, что Зеленский научился удачно манипулировать аудиторией и даже самии Порошенко, профессионально выведя нынешнюю ситуацию в свою медийную плоскость.

«Зеленский профессионально вывел Порошенко в свою медийную плоскость. Сам оттуда и встречается с европейскими послами, лидерами общественного мнения. А Порошенко бегает и сдает анализы, хотя это уже никому не нужно. Будут их результаты через месяц — кому Порошенко их покажет?», — задается вопросом эксперт в эфире «24»

При этом политолог отмечает: Зеленский переживает, что победа в руках, но ее можно потерять, поэтому не делает радикальных или кардинальных шагов. Также он считает, что ситуация достигла такой степени накала, что компроматы обществом фактически не воспринимаются.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине были обнародованы данные соцопроса группы «Рейтинг». Во втором туре президентских выборов на Украине за актера Владимира Зеленского готовы проголосовать 71% респондентов среди тех, кто точно собирается прийти на участки и определился с выбором, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосуют всего 29%.