Астана, 12 апреля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В Казахстане планируют внедрить мониторинг выдачи бесплатных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, сообщили 12 апреля в фонде социального медицинского страхования.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

Отмечается, что до конца июня 2019 года будет выполнена СМС-рассылка пациентам, данные которых отражены в информационной системе лекарственного обеспечения. В общей сложности планируется сделать рассылку по 5,7 млн телефонных номеров. Если пациент не получал лекарства, то он может сообщить об этом по СМС.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля председатель комитета фармации министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова заявила, что заявки на лекарственные средства в Казахстане будут формироваться в электронном формате.

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