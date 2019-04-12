Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Описанный правительством РФ порядок внесения изменений в конструкцию автомобилей фактически действует и сейчас, тем не менее формализация этого порядка пойдет на благо, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 12 апреля, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя подписание Дмитрием Медведевым новых правил.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Как сообщалось ранее, в постановлении правительства об утверждении новых правил сказано, что для внесения изменений в конструкцию автомобиля водитель должен посетить ГИБДД, предъявить необходимые документы, в том числе заключение технической экспертизы, получить которое можно только в испытательной лаборатории. После внесения изменений в конструкцию автомобиль необходимо предоставить на осмотр в ГАИ, где он должен получить необходимое свидетельство. ГАИ может отказать в выдаче документа, если изменения в машине приведут к уничтожению идентификационного номера, изменению базы или увеличению разрешенной максимальной массы.

«Фактически этот порядок действует и сейчас. Водитель идет с заявлением в ГИБДД, просит рассмотреть определенную схему внесения изменений в конструкцию. Чаще всего речь идет о изменениях такого типа, как установка пассажирских сидений в грузопассажирском транспорте. После выполнения работ водитель должен показать, что изменения не нарушили безопасности, и получить необходимые бумаги.

Но раньше было непонятно, на основании каких правовых норм все это происходило. Возможно, речь шла о каких-то внутренних документах МВД, возможно, это зависело от региональных особенностей. Теперь же утвержден единый федеральный порядок, и это хорошо, потому что это оставляет меньше свободы выбора для ненужного «творчества» на местах», — отметил Александр Холодов.