Дамаск, 12 апреля, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Турецкая армия 11 апреля подвергла массированным обстрелам из тяжелой артиллерии позиции курдских отрядов Народных защитников у города Таль-Рифаат в северной части провинции Алеппо. Сирийские курды открыли ответный артиллерийский огонь. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Mil.ru Война в Сирии

Это нападение турецкой армии произошло всего через 48 часов после того, как российские военные вывели свою военную полицию из Таль-Рифаата и прилегающих к нему деревень в северной части провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия все еще действует в районе Таль-Рифаата, и она уже предупредила турецкую армию о продвижении в удерживаемые правительством части северного Алеппо.

В частности, Сирийская арабская армия и ее союзники в Нубле и Аз-Захрае отказались уйти из этих городов, несмотря на предупреждения турецких военных. Ранее, 9 апреля, сирийский военные подняли флаг республики над курдским городом Таль-Рифаат.

Турция проводит военную операцию против курдских отрядов при поддержке боевиков Сирийской свободной армии. 11 апреля Свободная сирийская армия провела артиллерийские обстрелы позиций курдских отрядов Народных защитников у города Калджибрин. Курды также ответили артиллерийским огнем.

Интересно, как в данной ситуации поведут себя ВС США, которые поддерживают Сирийские демократические силы, основу которых составляют курдские отряды Народных защитников. Кроме того, не исключены боестолкновения между сирийскими и турецкими военными, это же все-таки территория Сирии.