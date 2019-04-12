Ярославль, 12 апреля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. 11 апреля в Ярославле на аллее космонавтов перед центром имени В.В. Терешковой установлена именная звезда летчика-космонавта СССР Сергея Крикалева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Закладка звезды на Аллее космонавтов

Это 14-я именная звезда, установленная на аллее. Сергей Крикалев шесть раз летал в космос и является рекордсменом по количеству полетов и суммарному пребыванию в открытом космосе. Он совершил восемь выходов общей продолжительностью более 40 часов. Работал на российских кораблях «Союз», на американских шаттлах, на станции «Мир», участвовал в строительстве МКС. Является Героем СССР и России.

В торжественном мероприятии приняли участие представители российского отряда космонавтов, школьники, студенты, курсанты военных училищ, воспитанники военно-патриотических клубов, отряда юных космонавтов и астрономического кружка центра имени В.В. Терешковой.