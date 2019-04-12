Москва, 12 апреля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Института философии Российской академии наук с 90-летием, поздравительная телеграмма опубликована 12 апреля на сайте Кремля.

«Средневековый философ, заглядывающий за завесу небес» Гравюра из книги Фламмариона. 1888

По словам российского лидера, сегодня коллектив института достойно продолжает дело своих учителей и предшественников, проводит серьезную научную, издательскую и просветительскую работу.

«Особо отмечу значимую роль института в профессиональном становлении и поддержке талантливой молодёжи, развитии международного гуманитарного сотрудничества», — добавил Путин.

Напомним, 12 апреля 1929 года постановлением президиума Центрального исполнительного комитета СССР был создан Институт философии, который является предшественником Института философии РАН.

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