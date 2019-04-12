Путин поздравил Институт философии РАН с 90-летием
Москва, 12 апреля, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Института философии Российской академии наук с 90-летием, поздравительная телеграмма опубликована 12 апреля на сайте Кремля.
По словам российского лидера, сегодня коллектив института достойно продолжает дело своих учителей и предшественников, проводит серьезную научную, издательскую и просветительскую работу.
«Особо отмечу значимую роль института в профессиональном становлении и поддержке талантливой молодёжи, развитии международного гуманитарного сотрудничества», — добавил Путин.
Напомним, 12 апреля 1929 года постановлением президиума Центрального исполнительного комитета СССР был создан Институт философии, который является предшественником Института философии РАН.
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