Вашингтон, 12 апреля, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Развод двух известных актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта откладывается из-за позиции, занятой американской актрисой, 11 апреля сообщает ресурс The Sun.

Цитата из к/ф «Мистер и миссис Смит». реж. Даг Лайман. 2005. США Брэд Питт и Анджелина Джоли

Действия Анджелины Джоли, стремящейся отсрочить развод, по мнению источников, на которые ссылается The Sun, вызваны желанием сохранить брак, о чем актриса сообщила своему супругу. Восстановление семейных отношений, к чему стремится Анджелина Джоли, по мнению Брэда Питта, вряд ли возможно. Но он заинтересован в сохранении дружеских отношений с бывшей супругой после развода, поскольку заботится о детях.

В 2018 году во время судебного процесса Анджелина Джоли обвинила своего супруга в злоупотреблении алкоголем, поскольку стремилась получить право полной опеки над детьми. На данный момент стороны пришли к некоторым договоренностям.

Условия опеки над детьми, которых в данной семье шестеро, согласованы в ходе бракоразводного процесса. Детали соглашения пока хранятся в тайне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива развода исходила от супруги Брэда Питта. Единственным поводом для расторжения брака, отраженным в документах, стала продиктованная Анджелиной Джоли фраза: «непреодолимые разногласия».