Ковры как искусство Азербайджана представили на выставке в Москве
Москва, 12 апреля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В Москве проходит выставка «Гармония пространства. Традиционное искусство Азербайджана», на которой представлено более 100 предметов декоративно-прикладного искусства из коллекций Государственного музея Востока и Азербайджанского музея ковра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Экспозиция представлена в Государственном музее Востока с 11 апреля по 12 мая. Экспонаты — медная посуда, ковры, покрывала, скатерти, декоративные панно, ламбрекены, одежда украшенная изящной вышивкой — были привезены из Баку.
Азербайджанский интерьер с давних времен украшали текстильными изделиями, что придавало индивидуальность каждому жилищу. На полу и на стенах были ковры, потолки расписывали орнаментами, повторяющими узоры ковров. Текстиль широко использовали в быту, им украшали мебель, полки, окна и закрывали ниши и двери.
Народным творчеством пронизана вся жизнь человека от рождения до самой смерти. Предметы, украшенные вышивкой, использовалось и в повседневном быту, и как дорогой подарок в правящих кругах. Например, посольские скатерти всегда преподносили как дар в знак уважения и почтения высокопоставленного гостя.
Мастерицы вручную ткали и вышивали изделия. Начиная с пяти лет, девочки помогали старшем в этом ремесле. Вышивка никогда в точности не повторялась, так как все предметы были разного габарита, а богатство декора могло сильно различаться в зависимости достатка семьи. Одежду богато украшали вышивкой. По мастерству женщины судили о ее характере и по этому критерию выбирали себе в жены, так как раньше свадебные обряды проходили по сговору, когда жених не видел лица своей будущей супруги до самой свадьбы. В приданное семья невесты давала текстильное приданное из множества вещей.
Азербайджанская поговорка, говоря про женщин, гласит: «Одежда девять десятых красоты». Однако про мужчин говорилось по-другому «Наряжаться к лицу лишь женщине». Мужская одежда была скромно украшена вне зависимости от степени достатка. Солидность костюму придавал сам материал, а не украшения. Детская одежда донашивалась младшими за старшими и полностью изнашивалась.
Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM куратор выставки Мария Филатова, сейчас в Баку возрождается ковровое и медно-чеканное производства, но посуда редко используется в быту и создается в основном как сувениры для туристов.