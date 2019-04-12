Москва, 12 апреля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В Москве проходит выставка «Гармония пространства. Традиционное искусство Азербайджана», на которой представлено более 100 предметов декоративно-прикладного искусства из коллекций Государственного музея Востока и Азербайджанского музея ковра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Узор на занавеске для ниши

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Серьги

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Келагаи. Шелк, набойка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости выставки

Экспозиция представлена в Государственном музее Востока с 11 апреля по 12 мая. Экспонаты — медная посуда, ковры, покрывала, скатерти, декоративные панно, ламбрекены, одежда украшенная изящной вышивкой — были привезены из Баку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ширин Меликова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хамам сандыгы (банный сундучок)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Афтафа (кувшины для омовения)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Меджмеи(поднос)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости выставки смотрят фильм

Азербайджанский интерьер с давних времен украшали текстильными изделиями, что придавало индивидуальность каждому жилищу. На полу и на стенах были ковры, потолки расписывали орнаментами, повторяющими узоры ковров. Текстиль широко использовали в быту, им украшали мебель, полки, окна и закрывали ниши и двери.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости выставки

Народным творчеством пронизана вся жизнь человека от рождения до самой смерти. Предметы, украшенные вышивкой, использовалось и в повседневном быту, и как дорогой подарок в правящих кругах. Например, посольские скатерти всегда преподносили как дар в знак уважения и почтения высокопоставленного гостя.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Интерьер

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детали

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детали женской одежды

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Мастерицы вручную ткали и вышивали изделия. Начиная с пяти лет, девочки помогали старшем в этом ремесле. Вышивка никогда в точности не повторялась, так как все предметы были разного габарита, а богатство декора могло сильно различаться в зависимости достатка семьи. Одежду богато украшали вышивкой. По мастерству женщины судили о ее характере и по этому критерию выбирали себе в жены, так как раньше свадебные обряды проходили по сговору, когда жених не видел лица своей будущей супруги до самой свадьбы. В приданное семья невесты давала текстильное приданное из множества вещей.

Азербайджанская поговорка, говоря про женщин, гласит: «Одежда девять десятых красоты». Однако про мужчин говорилось по-другому «Наряжаться к лицу лишь женщине». Мужская одежда была скромно украшена вне зависимости от степени достатка. Солидность костюму придавал сам материал, а не украшения. Детская одежда донашивалась младшими за старшими и полностью изнашивалась.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Животные

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ламбрекен

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ламбрекен

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости выставки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гости выставки

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM куратор выставки Мария Филатова, сейчас в Баку возрождается ковровое и медно-чеканное производства, но посуда редко используется в быту и создается в основном как сувениры для туристов.