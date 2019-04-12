Дербент, Дагестан, 12 апреля, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Более 23 млрд рублей получит дагестанский город Дербент в рамках республиканской госпрограммы комплексного территориального развития. Благодаря её реализации власти рассчитывают создать более 2,5 тыс. рабочих мест (с учетом временных) и увеличить количество туристов, посетивших город, до 150 тыс. человек в год. Соответствующее постановление от 11 апреля подписано премьер-министром Дагестана Артёмом Здуновым и размещено на сайте республиканского правительства.

(сс) Шамиль Магомедов Дербент

Средства будут направляться поэтапно в течение пяти лет — с 2019 по 2023 год. Источниками финансирования программы станут федеральный бюджет (733 млн рублей), республиканский (более 22 млрд рублей) и местная казна (250 млн рублей). В 2019 году суммарный объём финансирования составит более 1,72 млрд рублей.

За указанный период времени в Дербенте планируется благоустроить четыре парка и общественных пространства, а также построить очистные сооружения̆ мощностью 85 тыс. кубометров в сутки и резервуаров объемом 50 тыс. кубометров для обеспечения подачи воды.

Госпрограмма предполагает строительство девяти и капитальный ремонт 23 образовательных учреждений, реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры протяженностью 30 км, возведение двух учреждений культуры, строительство одного и капитальный ремонт ещё одного спортивного сооружения. Кроме того, на выделенные средства планируется построить в городе 2 км дорог. Ответственным исполнителем госпрограммы указано министерство экономики и территориального развития Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2018 года сенатор Совета Федерации РФ Сулейман Керимов во время встречи с депутатами Дербента рассказал о своём намерении вложиться в развитие города, откуда он родом. В ноябре глава республики Владимир Васильев сообщил, что сенатор готов перерегистрировать свой бизнес в Дагестан.

Политик заявил, что от капитала Керимова ежегодно в виде налогов будет поступать до 5 млрд рублей. При этом лидер субъекта подчеркнул, что средства в обязательном порядке будут проходить через республиканский бюджет и перечисляться в Дербент по соответствующим программам.

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