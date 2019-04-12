Майкоп, 12 апреля, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Около 1,5 млрд рублей планируется направить на реализацию нацпроекта «Экология» в Адыгее до 2024 года. В рамках нацпроекта утверждены регпроекты «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных объектов». Об этом, как сообщили ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе главы Республики Адыгея, глава региона Мурат Кумпилов доложил на встрече с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным. Участие в беседе принял депутат Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным

На встрече, в частности, обсуждался вопрос противопаводковых мероприятий. По территории Адыгеи протекает более 130 рек, опасному воздействию могут подвергаться 83 населенных пункта, в которых проживает 70,5 тыс. человек, кроме того, под угрозой может оказаться 21 тыс. га ценных сельхозугодий. Объем средств на проведение противопаводковых мероприятий увеличивается ежегодно. Так, в 2017 году было выделено 25,5 млн рублей, в 2018 — уже 65,5 млн рублей. Проводится активная работа по защите бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов. Актуальным остается вопрос берегоукрепления правого и левого берега реки Белой в столице Адыгеи Майкопе. Подготовлена проектно-сметная документация.

Мурат Кумпилов назвал важной федеральную поддержку и для проведения работ по расчистке русел рек, а также строительству в регионе новых гидротехнических сооружений на реках федеральной зоны ответственности. Кроме того, для предупреждения чрезвычайных ситуаций актуальной является задача по ремонту и модернизации гидрологических станций и постов.

Дмитрий Кобылкин дал поручение рассмотреть инициативы Республики Адыгея.

«Все поднимавшиеся на встрече вопросы являются важными как для обеспечения безопасности и благополучия жителей региона, так и для сохранения уникальной природы и экологии Адыгеи для будущих поколений. Нашей задачей всегда было и остаётся поступательное развитие республики без ущерба для окружающей среды. Поддержка федерального ведомства поможет нам решить все острые вопросы в данной сфере», — прокомментировал Мурат Кумпилов.