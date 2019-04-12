Благовещенск, 12 апреля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту нападения на 9-летнего ребенка стаи бродячих собак, 12 апреля сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

(сс) freegr Злая собака

«Во второй половине дня 11 апреля 2019 года на территории промышленного объекта, расположенного в районе дома №121 по улице Гражданской, 9-летний мальчик получил травмы в результате нападения на него нескольких бродячих собак», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ребенок доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В рамках расследования следственные органы дадут правовую оценку действиям (бездействию) органов местного самоуправления по обеспечению безопасности населения в части предотвращения нападения безнадзорных животных. Также будут определены лица, осуществляющие контроль за отловом безнадзорных животных и их содержанием.

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