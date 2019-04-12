Калуга, 12 апреля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Верховный Суд России 11 апреля признал незаконной дискриминацию по возрасту в отношении участников программы переселения соотечественников как не соответствующую указу президента РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила правозащитница из Обнинска Татьяна Котляр.

Любовь Мосеева-Элье В Верховном суде РФ

По её словам, данное решение суда относится не только к Калужской области, но и ко всей территории страны.

«В областную госпрограмму переселения соотечественников калужские власти 2016 году «засунули» ограничение, по которому участниками этой программы не могут быть женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Именно по этому ограничению было оказано участие в программе переселения беженке с Донбасса, которой уже исполнилось 55 лет. В областном суде женщина на свою жалобу получила отказ, и вот наконец справедливое решение Верховного суда страны. Кстати, в 11 областных госпрограммах по переселению соотечественников из 63 имеется ограничение по возрасту», — сказала Татьяна Котляр.

Как сообщало ИА REGNUM, беженка из ЛНР Наталья Мельникова пыталась воспользоваться государственной программой содействия переселению соотечественников в Россию. Однако от калужской миграционной полиции — по рекомендации областного министерства труда и социальной защиты — получила отказ в праве на участие в государственной программе в связи с тем, что она не подходит по возрасту для проживания в регионе.

Оказалось, что власти Калужской области ещё в 2016 году «поправили» документ, подписанный президентом России, и отныне по калужскому варианту участниками госпрограммы не могут быть женщины старше 55 лет и мужчины после 60 лет. В Калужском областном суде чиновники пояснили — им не нужны риски от переселения нетрудоспособных соотечественников