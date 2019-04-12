Верховный суд РФ: в Калужской области ущемляли права пожилых беженцев
Калуга, 12 апреля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Верховный Суд России 11 апреля признал незаконной дискриминацию по возрасту в отношении участников программы переселения соотечественников как не соответствующую указу президента РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила правозащитница из Обнинска Татьяна Котляр.
По её словам, данное решение суда относится не только к Калужской области, но и ко всей территории страны.
«В областную госпрограмму переселения соотечественников калужские власти 2016 году «засунули» ограничение, по которому участниками этой программы не могут быть женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Именно по этому ограничению было оказано участие в программе переселения беженке с Донбасса, которой уже исполнилось 55 лет. В областном суде женщина на свою жалобу получила отказ, и вот наконец справедливое решение Верховного суда страны. Кстати, в 11 областных госпрограммах по переселению соотечественников из 63 имеется ограничение по возрасту», — сказала Татьяна Котляр.
Как сообщало ИА REGNUM, беженка из ЛНР Наталья Мельникова пыталась воспользоваться государственной программой содействия переселению соотечественников в Россию. Однако от калужской миграционной полиции — по рекомендации областного министерства труда и социальной защиты — получила отказ в праве на участие в государственной программе в связи с тем, что она не подходит по возрасту для проживания в регионе.
Оказалось, что власти Калужской области ещё в 2016 году «поправили» документ, подписанный президентом России, и отныне по калужскому варианту участниками госпрограммы не могут быть женщины старше 55 лет и мужчины после 60 лет. В Калужском областном суде чиновники пояснили — им не нужны риски от переселения нетрудоспособных соотечественников