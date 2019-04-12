Москва, 12 апреля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. У правительства РФ пока нет четкой программы по борьбе с бедностью и повышению уровня жизни населения, однако, если власти будут в текущих условиях принимать меры по стабилизации курса рубля, это может остановить непрекращающееся уже несколько лет снижение реальных доходов и рост долговой нагрузки, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Василий Бакшеев. За обедом. Неудачники (фрагмент). 1901

В 2018 году реальные доходы граждан РФ еще не успели восстановиться после кризиса 2014 года, так как их дополнительно подкосил обвал рубля (на 18%) и рост инфляции на ожиданиях повышения НДС.

«Раз в месяц гражданам нужно откладывать 10−15% от зарплаты на депозит в высоконадежном банке. Тогда снижение реальных доходов окажется менее чувствительным», — считает эксперт.

По её мнению, отсутствие культуры накопления, а также свободных от обязательных платежей денег приводит к тому, что население не успевает накапливать необходимые суммы для крупных покупок и прибегает к кредитам. Это негативная тенденция, которая в итоге усугубляет трудности семейного бюджета.

«Еще один способ перестать увязать в ежедневном потоке расходов при прежнем уровне дохода — это жить по средствам, то есть не прибегать без лишней необходимости к заемному капиталу и не брать на себя финансовую ношу больше той, что адекватна объему денежных поступлений. Тем самым приобщаясь и увеличивая доли граждан, которые живут в строгой экономии уже несколько лет», — высказала своё мнение Бодрова.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).

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