Волгоград, 12 апреля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Постановление о прекращении теплоснабжения жилых домов выйдет уже сегодня, 12 апреля, сообщила пресс-служба мэрии Волгограда.

(сс) Uki_71 Весна идет, весне дорогу!

В Волгограде установилась по-настоящему теплая погода: днём столбик термометра достигает +16, а ночная держится в пределах +10. В социальных сетях волгоградцы призвали администрацию отключить батареи, жалуясь на духоту в домах.

В детских садах, школах и медицинских учреждениях отопление отключат только 20 апреля.

Как напоминает ИА REGNUM, в 2018 году отопительный сезон завершился 16 апреля вместо запланированного отключения 13 апреля, из-за ночных заморозков.