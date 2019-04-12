Обнинск, Калужская область, 12 апреля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В Калужской области вечером 11 апреля случился сильный пожар на крупнейшем в России заводе «Обнинскоргсинтез» по производству антифриза, моторных масел, смазочных материалов и других автомобильных специальных жидкостей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страничка группы «Чистый Обнинск» ВКонтакте Сильный пожар на крупнейшем в России заводе «Обнинскоргсинтез».

По информации администрации Обнинска, в зону пожара, который начался с ангара предприятия в промышленной зоне в районе Киевского шоссе, не попали ядовитые и взрывоопасные вещества.

На месте пожара работали специалисты и техника Федеральной противопожарной службы из Обнинска, Жукова и Калуги, а также спасатели управления по делам ГО и ЧС Обнинска и техника муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство». Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области, площадь возгорания на предприятии «Обнинскоргсинтез» составила около 960 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности, В настоящее время специалистами устанавливаются причины возгорания.