Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства (ИПП) в Петербурге за январь-март 2019 года составил 104,8% по отношению к тому же периоду 2018 года. Об этом сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейские верфи

В первом квартале 2018 года ИПП в городе составлял 102,7%, таким образом, этот показатель в первом квартале текущего года вырос на 2,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года ИПП в Петербурге составил 105% к уровню 2017 года, то есть, за прошлый год промышленное производство выросло на 5%. Рост производства в Северной столице идет, не прерываясь, с 2016 года.

Как отмечают в Смольном, на долю городской промышленности сегодня приходится более трети от оборота всех организаций Петербурга и свыше 20% валового регионального продукта и налоговых платежей в городской бюджет.

На промышленных предприятиях Северной столицы работает 347 тысяч человек.