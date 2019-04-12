Астана, 12 апреля, 2019, 10:59 — ИА Регнум. День космонавтики на Байконуре отметят марафонским забегом, велосипедным заездом и эстафетой школьников, сообщает 12 апреля агентство «КазТАГ».

Александр Дейнека. Покорители космоса

Утром 12 апреля у дома Юрия Гагарина на второй площадке прошел митинг, после чего был дан старт велосипедистам и легкоатлетам, которые, преодолев 32 км, финишировали у памятника Гагарину.

После спортивных состязаний состоялся торжественный митинг и возложение цветов к памятнику первого космонавта. Вечером 12 апреля в городском дворце культуры состоится праздничный концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля во всех школах Москвы проходят космические уроки. Школьникам расскажут и покажут фильмы об освоении космоса. Специальные уроки проходят как в начальных, так и в старших классах.

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