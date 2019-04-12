Амстердам, 12 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Ежегодная премия для фотожурналистов World Press Photo объявила лауреатов. В номинации «Фотография года» победила работа Джона Мура из Getty Images — на ней запечатлена двухлетняя дочь жительницы Гондураса, которую задержали на границе Мексики и США. Об этом сообщается на сайте премии.

World Press Photo Работа Алёны Кочетковой «Когда я была больна»

Снимок сделан в июне 2018 года. На нём американский пограничник обыскивает Сандру Санчес на глазах у её малолетней дочери. Фотографию использовали как часть коллажа для обложки журнала Time, посвященного политике президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов.

https://twitter.com/WorldPressPhoto/status/1116440297947398144

Среди победителей оказались и российские фотографы. В номинации «Проблемы современности» первое место заняла Диана Маркосян. На снимке под названием «Кубанита» изображена девушка по имени Пура, разъезжающая по одному из районов Гаваны в розовом кабриолете 1950-х годов. Таким образом она праздновала своё 15-летие.

https://twitter.com/WorldPressPhoto/status/1112294983158112256

Третье место в категории «Портреты» занял снимок-автопортрет Алёны Кочетковой «Когда я была больна». На фотографии девушка изображена сидящей спиной к зрителю. Перед ней стоит тарелка с борщом — когда-то её любимым блюдом. Однако сейчас Алёна не может даже смотреть на него, так как проходит курс лечения от рака.

World Press Photo Работа Алёны Кочетковой «Когда я была больна»

World Press Photo ведет свою историю с 1955 года и является самым престижным международным конкурсом фотографов. В этом году в конкурсе приняли участие 79 тыс. работ, сделанных 4,7 тыс. фотографов из 129 стран. Победителями и призёрам в общей сложности стали 43 фотографа из 25 стран.