Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Известная своими многочисленными барами и ночными клубами Думская улица в центре Петербурга станет пешеходной по выходным дням и праздникам. Об этом сообщили в Смольном. Решение было принято еще 5 апреля на рабочем совещании под председательством заместителя прокурора Центрального района Лидии Бортниковой.

Дарья Драй ИА REGNUM Думская улица

«Теперь в выходные и праздничные дни с 22:00 до 07:00 движение транспорта будет запрещено. Улица на это время станет пешеходной», — пояснили в администрации. Для этого у дома 2А будет установлен знак «Пешеходная зона» (5.33), а также «Стоянка запрещена» (3.27) по всей протяженности Думской улицы.

За соблюдением новых правил будут следить наряды ГИБДД.

Напомним, в Петербурге периодически раздаются призывы вовсе закрыть все ночные заведения на популярной «барной улице» или перепрофилировать их. Так, бывшая глава Центрального района, а ныне депутат-единоросс Мария Щербакова под выборы в городской ЗакС объявила об идее сделать пространство более культурным. Бары и клубы же она предложила выселить в пригородные районы, «отдаленные от жилого массива», которые якобы востребованы молодежью.

Читайте также: Петербургский депутат требует разобраться с «вакханалией» на Думской улице

Вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев примерно около года назад требовал закрытия большинства баров на Думской улице и улице Ломоносова у «Гостиного двора», причем, по мнению депутата, в неудобствах, которые доставляют местным жителям посетители ночных заведений, виновата районная администрация.

Читайте также: Думской улице пора снести «крышу». По следам трагедии на Невском

Как сообщили ранее ИА REGNUM в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, после трагического случая в феврале 2019 года, когда водитель внедорожника, надышавшись на Думской улице «веселящим газом», сбил людей на тротуаре Невского проспекта, полицией Центрального района Санкт-Петербурга принят ряд дополнительных мер по профилактике преступлений и правонарушений в районе Думской улицы.