Киев, 12 апреля, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Судебное разбирательство против действующего главы украинского государства намерено начать руководство украинского телеканала «1+1», 12 апреля сообщил генеральный директор группы Media «1+1» Александр Ткаченко

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Поводом к иску стало поведение Петра Порошенко, который, используя имеющиеся у него полномочия главы государства, проник в помещение частной компании во время прямого эфира снимавшейся там передачи. Кроме того, президент Порошенко, полномочия которого истекают после 21 апреля, в грубой форме выдвинул бездоказательные обвинения в адрес телеканала, в студию которого он ворвался.

Как сообщил Александр Ткаченко, инцидент произошел накануне вечером, 11 апреля. Глава государства, появившийся в сопровождении сотрудников управления государственной охраны, потребовал допустить его в помещение студии, где снималась программа «Право на власть», заявив, что он «пришел на дебаты».

Директор канала «1+1», принадлежащего известному украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, подчеркнул, что воспрепятствовать Петру Порошенко не решились, поскольку «статус президента никто не отменял». В итоге ход обычного выпуска программы «Право на власть», где должны были выступать эксперты, но не предполагалась начинать дебаты кандидатов на пост главы государства, был изменен до неузнаваемости.

Главный оппонент Петра Порошенко и его соперник в предвыборной гонке Владимир Зеленский позвонил в студию во время пребывания там главы государства. Вследствие его звонка возникла словесная перепалка, главной темой которой стала дата публичных дебатов между двумя кандидатами. Словесную дуэль кандидатов на пост главы государства пыталась корректировать ведущая программы, стараясь снизить накал страстей. Владимир Зеленский в свою очередь выдвинул обвинения в адрес Петра Порошенко, заявив, что за ним ведется слежка сотрудниками службы наружного наблюдения, они сопровождали его по дороге в аэропорт на служебных машинах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеосъемка незапланированных дебатов в эфире программы «Право на власть» между двумя украинскими политиками Петром Порошенко и Владимиром Зеленским оказалась выложенной в интернет. Видеоролик запечатлел бурный спор и попытку перебить друг друга.