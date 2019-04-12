Киев, 12 апреля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Европейская комиссия не исключает вариант развития событий, по которому европейские компании будут покупать у «Газпрома» газ напрямую на восточных границах Украины, т. е. вопрос транзита топлива через территорию Украины становится заботой ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Об этом 11 апреля заявил заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по энергетике Клаус-Дитер Борхгардт, сообщает украинское государственное информагентство «Укринформ». Издание уточняет, что свое заявление чиновник сделал во время дискуссии на конференции «Борьба за энергетическую безопасность ЕС», которая состоялась в Брюсселе.

«Это, безусловно, является возможностью. Мы обсуждали ее как один из вариантов, особенно когда россияне выдвигали аргумент, что украинская ГТС является ненадежной. Мы сказали — хорошо, тогда мы возьмем это на себя, и будем покупать газ на российской границе, и уже наши поставщики возьмут на себя эти риски. Мы работали над этим вместе с украинцами», — сказал Клаус-Дитер Борхгардт.

При этом еврочиновник подчеркнул, что столь кардинальное изменение схемы покупки газа нельзя внедрить без согласия России.

«Да, для нас это является вариантом, и этот вариант не удаляется со стола переговоров. Но вы должны понимать — необходимо, чтобы все стороны с этим согласились — наши, европейские потребители и «Газпром», как продавец и поставщик».

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году заканчивается контракт на транзит российского газа через территорию Украины, подписанный еще в 2009 году. Сейчас заинтересованные стороны — ЕС, Украина и Россия — пытаются договориться об условиях транзита после прекращения действия контракта.

В конце марта «Газпром» уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от украинского транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет.

В свою очередь, депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что потери украинского бюджета в случае прекращения транзита российского газа через территорию страны составят от 3 до 5 млрд долларов

9 апреля заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что главным приоритетом для Брюсселя является заключение в этом году соглашения о долгосрочном транзите газа через Украину, минимум на десять лет.

Следующий раунд переговоров запланирован на май.