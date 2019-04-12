ЕС готов сменить газовую роль Украины — но только с согласия Москвы
Киев, 12 апреля, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Европейская комиссия не исключает вариант развития событий, по которому европейские компании будут покупать у «Газпрома» газ напрямую на восточных границах Украины,
Об этом 11 апреля заявил заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по энергетике Клаус-Дитер Борхгардт, сообщает украинское государственное информагентство «Укринформ». Издание уточняет, что свое заявление чиновник сделал во время дискуссии на конференции «Борьба за энергетическую безопасность ЕС», которая состоялась в Брюсселе.
«Это, безусловно, является возможностью. Мы обсуждали ее как один из вариантов, особенно когда россияне выдвигали аргумент, что украинская ГТС является ненадежной. Мы сказали — хорошо, тогда мы возьмем это на себя, и будем покупать газ на российской границе, и уже наши поставщики возьмут на себя эти риски. Мы работали над этим вместе с украинцами», — сказал Клаус-Дитер Борхгардт.
При этом еврочиновник подчеркнул, что столь кардинальное изменение схемы покупки газа нельзя внедрить без согласия России.
«Да, для нас это является вариантом, и этот вариант не удаляется со стола переговоров. Но вы должны понимать — необходимо, чтобы все стороны с этим согласились — наши, европейские потребители и «Газпром», как продавец и поставщик».
ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году заканчивается контракт на транзит российского газа через территорию Украины, подписанный еще в 2009 году. Сейчас заинтересованные стороны — ЕС, Украина и Россия — пытаются договориться об условиях транзита после прекращения действия контракта.
В конце марта «Газпром» уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от украинского транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет.
В свою очередь, депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что потери украинского бюджета в случае прекращения транзита российского газа через территорию страны составят от 3 до 5 млрд долларов
9 апреля заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что главным приоритетом для Брюсселя является заключение в этом году соглашения о долгосрочном транзите газа через Украину, минимум на десять лет.
Следующий раунд переговоров запланирован на май.