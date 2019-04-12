Санкт-Петербург, 12 апреля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. В День космонавтики молодежь Петербурга, представители власти и общественности возложат цветы к памятнику теоретику освоения космического пространства Константину Циолковскому.

Выставка PROКОСМОС «Межпланетные путешествия»

В 13:00 мск у памятника в сквере на пересечении набережной Обводного канала и улицы Циолковского соберутся школьники и студенты, ученые, инженеры, ветераны, члены правительства Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

В петербургском парке «Россия — Моя история» 12 апреля откроется выставка «Мечты, ставшие реальностью». Она повествует о первых шагах человечества на пути освоения космоса. Здесь же состоится кинопоказ художественного фильма «Время первых». Выставка будет работать до 30 апреля. Вход на все мероприятия свободный.

А еще в марте на Васильевском острове в пространстве Nautilus Space открылась выставка PROКОСМОС «Межпланетные путешествия». Она подготовлена Государственным музеем истории космонавтики им. К. Э. Циолковского совместно с московским Музеем космонавтики, госкорпорацией «Роскосмос», Музеем космонавтики и ракетной техники им. академика В. П. Глушко, Северо-Западной межрегиональной общественной организацией Федерации космонавтики РФ и компанией Live Group.

На территории в 1200 кв. метров можно увидеть множество экспонатов. Среди них автоматические межпланетные станции «Луна-3» и «Луна-16», устройство для забора грунта на Луне и Венере, макет лунной базы, первый марсоход. Многие экспонаты впервые будут продемонстрированы в открытом доступе. Выставка продлится до 10 мая.

Добавим, что в преддверии праздника жители Малой Охты на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложили вернуть Заневскому парку в Красногвардейском районе имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, «потерянное» в 90-е годы. Беглов поддержал эту идею, тем более что он лично знаком с первой женщиной-космонавтом.

Накануне Дня космонавтики врио губернатора поздравил горожан с этой памятной для всего человечества датой.

«День космонавтики особо значим для ленинградцев-петербуржцев. Город на Неве внес огромный вклад в освоение космического пространства. В наших научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро разрабатывались передовые технологии, воплощались в жизнь и продолжают создаваться новейшие образцы ракетной техники. Петербургские вузы стали настоящей кузницей кадров для ракетно-космической отрасли», — отметил Александр Беглов.