Москва, 12 апреля, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Формирование цены на газ в Чечне требует ревизии. Вот о чем говорит президент республики Рамзан Кадыров, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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По его мнению, внутри этой дебиторской задолженности много долгов тех компаний и домохозяйств, которые уже не существуют, и бессмысленно их предъявлять. Надо расчистить баланс и за остатки подписать план погашения.

«Нормальное требование ответственного потребителя, интересы которого в данном случае представляет правительство Чечни», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к компании «Газпром межрегионгаз Грозный» с просьбой списать с населения некоторые долги за газ «в силу сложившихся обстоятельств».

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