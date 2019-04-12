Киев, 12 апреля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Уровень долларизации Украины в 2018 году составил 43% по валовым кредитам и 42% по депозитам, сообщила 12 апреля пресс-служба Национального банка Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Регулятор отмечает, что естественный показатель долларизации Украины в соответствии с потребностями бизнеса и населения составляет около 20%, что вдвое меньше, чем актуальный показатель, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что снижение уровня долларизации на Украине будет происходить «естественным путем», и Нацбанк не планирует вводить ограничения для граждан или компаний.

«Снижение долларизации экономики к естественному уровню возможно благодаря успешной реализации Нацбанком политики инфляционного таргетирования, проведению взвешенной макропруденциальной политики, дальнейшему развитию финсектора с появлением новых инструментов рынка капитала и роста доверия к национальной валюте», — отметил представитель регулятора.

Отметим, что Национальный банк Украины на 12 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,83 грн/доллар — на 7 копеек выше, чем днем ранее.

МВФ прогнозирует, что курс гривны к доллару будет постепенно снижаться следующие 5 лет и к 2024 г. составит 31,9 грн.