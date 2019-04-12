Москва, 12 апреля, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В новой статье Уголовного кодекса РФ о врачебных ошибках Следственный комитет и Национальная медицинская палата предлагают ввести наказание, альтернативное лишению свободы, сообщает 12 апреля пресс-служба СКР.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

«Рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что рабочая группа пришла к выводу о необходимости разработки подхода к ответственности медработников на ненадлежащее оказание медицинской помощи, исключающего уголовную ответственность, а требования потерпевших должны быть удовлетворены моделью страхования деятельности медработников.

Напомним, ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что в стране увеличилось количество уголовных дел по факту врачебных ошибок. Так, в 2018 году было заведено более 2,2 тыс. уголовных дел в отношении медработников за врачебную ошибку.

Это почти на четверть больше, чем годом ранее. Врачебные ошибки чаще всего допускают акушеры-гинекологи, хирурги и анестезиологи-реаниматологи. Больше половины из них мужчины — 58%.