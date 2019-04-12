Магадан, 12 апреля, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Руководство Магаданской области предпринимает шаги для того, чтобы сделать возможным газоснабжение региона. С этой целью уже была выработана стратегия взаимодействия в этом направлении с федеральными органами власти с последующим докладом на самом высоком уровне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) NPCA Online Строительство газопровода

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«Газопровод планируется построить до самого Магадана, попутно предлагаем газифицировать посёлки и крупные предприятия, такие как «Павлик» и «Рудник им. Матросова». Речь идёт об их теплоснабжении, возможна и какая-то генерация электроэнергии», — цитирует газета «Магаданская правда» министра природных ресурсов и экологии региона Олега Косолапова.

По его словам, протяженность газопровода из Якутии составит до 2 тыс. км. Стоимость строительства газопровода оценивается в миллиардах, а потому Колыме потребуется федеральная поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, планы газификации Колымы обсуждались уже неоднократно, в том числе в 2008 году регион включали в программу газификации Дальнего Востока. Ещё один проект газификации Колымы обсуждался в 2015 году — тогда область собирались снабжать сжиженным газом, но при реализации этого проекта возникло множество проблем.