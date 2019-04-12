Барнаул, 12 апреля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. На Алтай пришло «летнее» тепло, а значит возросла вероятность возникновения новых лесных и травяных пожаров. Вопросы высокой пожароопасности обсудили сегодня, 12 апреля, в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю в ходе селекторного совещания с руководителями муниципалитетов края, сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС РФ В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю в ходе селекторного совещания с руководителями муниципалитетов края

По оценке заместителя начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрея Неймана, на территории Алтайского края расположены 187 населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров и ещё 382 территории подвержены угрозе перехода ландшафтных пожаров.

«С начала периода на территории Алтайского края по данным космомониторинга и по сообщениям, поступившим непосредственно в единые дежурно-диспетчерские службы районов и подразделения пожарной охраны, выявлено 512 возгораний. Из них 158 были подтверждены как плановые отжиги, о проведении которых информация была заблаговременно направлена на ЦУКС Главного управления, и 354 пожара, то есть — неконтролируемое горение сухой растительности», — пояснил Андрей Нейман.

По его словам, наибольшее количество палов растительности зарегистрировано в Рубцовском (35), Шелаболихинском (23) и Родинском (16) районах. Также известно, что надзорными органами составлен 201 протокол на нарушителей требований пожарной безопасности.

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин подчеркнул важность взаимодействия работников министерства с подразделениями МЧС России и рассказал о том, что на юг края в целях мониторинга пожарной обстановки направлена авиационная группа с участием представителей чрезвычайного ведомства.

Напомним, пожароопасный сезон в лесах Алтайского края действует с 5 апреля. В 2019 году сезон начался на неделю раньше, чем в прошлом. Ранее исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров отмечал, что сельхозпроизводители региона, которые нарушили противопожарный режим, не получат субсидий из регионального бюджета.

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Один из самых серьёзных пожаров произошёл недавно в Камне-на-Оби. Из-за загоревшейся в труднодоступном месте сухой растительности густая стена дымовой завесы уходит высоко в небо, а на город сыпется пепел. Некоторые горожане шутят, что из-за сложившейся ситуации Камню осталось не так далеко до древнеримского города Помпеи, погребённого в результате извержения Везувия.