Москва, 12 апреля, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко в ток-шоу не смог выйти из своей привычной назидательной манеры говорить с оппонентом и получил публичную словесную оплеуху от Владимира Зеленского («я закончу через пять лет, а вы 22 апреля»), заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По его мнению, конечно, Зеленский не придет на дебаты 14 апреля (дата, о которой говорит президент Украины), а вот Порошенко вынужден будет участвовать в мероприятии 19 апреля за два дня до голосования во втором туре.

«В целом у штаба Порошенко так и не нашлось противоядия на стратегию Зеленского, и они потеряли уже почти две недели из трех», — высказал свою точку зрения политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, выступление президента Украины Петра Порошенко на ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» вылилось в спор с претендентом на высший руководящий пост страны, шоуменом Владимиром Зеленским.

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