Новосибирск, 12 апреля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Новосибирское министерство строительства получило разрешение на строительство в областном центре многофункциональной ледовой арены для проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Это, как отметили ИА REGNUM в министерстве, позволит в ближайшее время развернуть строительные работы и вовремя ввести объект в эксплуатацию. Тем временем в правительстве региона заявили, что организационные вопросы начала строительства ЛДС находятся под личным контролем губернатора Андрея Травникова.

Проект ЛДС в Новосибирске

«Региональным минстроем был своевременно сформирован и направлен в мэрию Новосибирска полный пакет документов, предусмотренных градостроительным законодательством для получения разрешения на строительство. После завершения проверки представленных документов мэрией города подтверждена их достаточность и соответствие требованиям регулирующих документов. Разрешение на строительство многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске выдано 9 апреля 2019 года», — указали в областном Минстрое.

Напомним, в конце марта 2019 года проект Ледового дворца спорта в Новосибирске получил положительную оценку Главгосэкспертизы.

Согласно описанию проекта, на левом берегу реки Обь в Новосибирске появится шестиэтажная ледовая арена общей площадью 55 490 кв. м (шестой этаж — технический), а также камеры хранения, транспортные контрольно-пропускные пункты и два павильона досмотра. Вместимость основной арены 10,5 тысяч зрителей. Рядом — универсальный игровой зал и малая тренировочная площадка с временными трибунами на 200 мест.

Строительство, которое должно начаться в апреле 2019 года, а завершится к лету 2022 года, будет финансироваться из средств федерального бюджета. Из федерального бюджета будет выделено 3,5 млрд рублей: в 2019 году — 300 миллионов рублей, в 2020 году — 1,4 миллиарда, в 2021 году — 1,8 миллиарда». В региональном бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 гг. заложено ещё 500 млн рублей.

После проведения МЧМ в 2023 году ЛДС должен стать базой для развития массового спорта в Новосибирской области.