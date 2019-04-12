Чебоксары, 12 апреля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Чувашии поступило исковое заявление в отношении «Химпрома». Сумма требований превышает 30,7 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Оноре Домье. Адвокаты

Согласно картотеке суда, иск подала «Межрегиональная распределительная сетевая компания» (МСК). Ответчиком выступает общество «Химпром». Сумма исковых требований составляет 30 732 969,72 рубля.

Иск зарегистрирован 9 апреля. Дата заседания пока не назначена.

Отметим, что 26 марта Арбитражный суд Чувашии принял в производство заявление МРСК о взыскании с «Химпрома» 30 759 431 рублей 83 копеек. Предварительное судебное заседание назначено на 18 апреля.

Общая сумма требований, согласно указанным двум искам, превышает 61,4 млн рублей.