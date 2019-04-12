Екатеринбург, 12 апреля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Российское общество стало менее готовым к социально-экономическим трудностям. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Иосиф Дискин на конференции «Гражданское общество и общественные интересы» в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

В своём докладе спикер заметил, что общество в последние два года пережило серьёзную трансформацию.

«В обществе снижается готовность к социально-экономическим трудностям. Растут нетерпение и запрос на перемены», — заявил Дискин.

Также у жителей России выросла «нравственно-этическая требовательность к решением властей разного общества». Эта характеристика, считает Дискин, и порождает общественное негодование из-за скандальных высказываний чиновников. В качестве примера он привёл скандал с Ольгой Глацких.

Несмотря на это, в обществе повысились «народные» ценности патриотизма, социальной справедливости и национального суверенитета, считает эксперт.

Напомним, по опубликованным 11 апреля 2019 результатам опроса ВЦИОМ, около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии. 69% респондентов рассматривают возможность взятия крупных кредитов.