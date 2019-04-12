Вашингтон, 12 апреля, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Недавно арестованный основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен ответить за то, что он сделал, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Об этом пишет американский еженедельный журнал Time.

Espen Moe Джулиан Ассанж

Клинтон добавила, что Ассанж должен ответить за то, в чем его обвиняют.

«Думаю, это немного иронично, что он — единственный иностранец, которого нынешняя администрация (США — ред.) будет приветствовать в Соединенных Штатах», — заявила она.

Напомним, по заявлению Вестминстерского суда Лондона, США должны предоставить требование об экстрадиции Джулиана Ассанжа до 12 июня 2019 года. Адвокаты основателя WikiLeaks опасаются, что в случае экстрадиции в США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или смертная казнь. Однако, по заверению минюста США, Ассанжу грозит только пять лет за хакерскую деятельность.

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