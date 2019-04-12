Вашингтон, 12 апреля, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 27-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в плей-офф. Об этом 12 апреля сообщается на сайте лиги.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин забросил шайбу в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз». Эта шайба стала для него 62-й за карьеру в плей-офф Кубка Стэнли.

По этому показателю Овечкин догнал Бобби Халла. На 26-м месте находится Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз», у которого 63 заброшенные шайбы. Лидером в этом списке является Уэйн Гретцки со 122 голами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Каролиной» в первом матче серии со счётом 4:2.