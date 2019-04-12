Оренбург, 12 апреля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. В Оренбуржье не выявлено зашкаливания показателей по содержанию загрязняющих веществ воздухе после аварии на нефтегазоконденсатном месторождении, расположенном на территории Оренбургского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Экологической службе региона, экологи отреагировали на все поступившие в ГУ МЧС по области жалобы от населения на резкий запах и произвели отбор проб и их анализ.

eluela31 Нефть

Напомним, днём 8 апреля мэрия Оренбурга, а также ГУ МЧС по Оренбургской области проинформировали о том, что у села Бердянка произошла разгерметизации трубопровода на запорной арматуре (Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение). Участок трубопровода был отсечен, произведена стравка давления.

Жителей предупредили о возможном ощущении резкого запаха и рекомендовали не открывать окна в домах и квартирах. По данным экологической службы, после аварии поступило более десятка жалоб. В минздраве региона заявили, что медпомощь никому не потребовалась.

Жалобы отмечены в селе Ивановка, посёлках Экодолье и Приуралье, а также Оренбурге. Сотрудниками Оренбургской спецлаборатории обеспечения госэконадзора был осуществлен выезд в район поступления жалоб. Превышения ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано.