Киев, 12 апреля, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Министерство образования Украины планирует ввести в школьную программу для 11-го класса тему о закреплении курса Украины в НАТО и Евросоюз, заявила главный специалист директората дошкольного и школьного образования Раиса Евтушенко, сообщило 11 апреля информационное агентство УНН.

Андрей Рябушкин. Школа XVII века. 1903

Она отметила, что новые учебники министерство образования планирует утвердить в июне или начале июля 2019 года.

Как сообщало, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что у него есть помесячный план по вступлению в Есросоюз и НАТО. Он уверен, что в ближайшие пять лет Украина вплотную приблизится к вступлению в данные организации, и даже рассчитывает стать депутатом Европарламента.

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