Москва, 12 апреля, 2019, 09:38 — ИА Регнум. В Московском зоопарке стартует новая акция «Сумерки». Всех желающих приглашают на вечерние прогулки по зоосаду, сообщается на портале мэра столицы.

Лев. Ночь

Акция «Сумерки» продлится с 15 по 30 апреля. Бесплатно попасть на вечерние прогулки смогут те, кто-либо придет в зоопарк в костюме летучей мыши или Бэтмена.

Все желающие во время прогулок с 19:00 до 22:00 гости смогут увидеть животных, которые просыпаются и выходят из укрытия только к вечеру.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта Московский зоопарк перешёл на весенний режим работы. Время приёма посетителей продлено на 1 час.

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