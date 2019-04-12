Тегеран, 12 апреля, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Ирана приветствовало решение Египта о выходе из инициативы США по созданию «Ближневосточного стратегического альянса», также называемого «арабское НАТО», сообщает 12 апреля Al Jazeera.

Терещенко Н. Остановим агрессора! 1958

Представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми подчеркнул, что решение Каира еще не получило официального подтверждения, однако если это так, то Тегеран поддержит его.

«Египет важная и сильная держава, которая играет важную роль как в арабском, так и в исламском мире. Эта страна играет ключевую роль в стабильности и безопасности в регионе», — отметил Касеми.

Напомним, «арабское НАТО» является инициативой Соединенных Штатов по созданию военного блока на территории Ближнего Востока, как отмечают эксперты, в первую очередь альянс должен был противодействовать влиянию Ирана в регионе.