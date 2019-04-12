Вашингтон, 12 апреля, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Процесс вывода спутника связи Arabsat 6A на заданную орбиту прошел успешно, 12 апреля сообщила компания SpaceX на странице своего аккаунта в социальной сети Twitter.

SpaceX Ракета-носитель Falcon Heavy

Старт сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy с космодрома, расположенного на мысе Канаверал, прошел успешно. По первоначальному плану старт носителя, выводящего на орбиту спутник, принадлежащий Саудовской Аравии, должен был состояться днем ранее, 10 апреля. В этот день, согласно прогнозам, погодные условия должны были быть наиболее подходящими.

Однако старт был перенесен и состоялся 11 апреля в 18:35 по местному времени. С космодрома велась трансляция, просмотр которой был возможен на сайте компании SpaceX. На данный момент первая ступень ракеты и два ускорителя вернулись на Землю, как это было предусмотрено.

Выведенный в космос шеститонный спутник Arabsat 6A создан компанией Lockheed Martin. Он призван обеспечить доступ к интернету для жителей стран Ближнего Востока, Африки и Европы. Кроме того, в его задачи входит поддержание передачи телефонных сигналов и телевизионных трансляций.

Коммерческий запуск, которому предшествовал пробный старт в феврале 2018 года, прошел без каких-либо сбоев.