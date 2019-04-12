Нью-Дели, 12 апреля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Духовный лидер Тибета далай-лама XIV был выписан из больницы в Нью-Дели. Об этом сообщило AFP со ссылкой на личного секретаря далай-ламы.

Luca Galuzzi Далай-лама XIV

Далай-лама был выписан спустя три дня после госпитализации с инфекцией органов грудной клетки.

«Он был выписан из больницы в 8 часов утра. У него сейчас все хорошо», — сообщил личный секретарь далай-ламы Тензин Таклха.

Напомним, 9 апреля 83-летний далай-лама был доставлен в больницу в индийском Нью-Дели.

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